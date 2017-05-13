Новая библиотека Белграда получила две тысячи книг на русском языке

БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Новооткрытая библиотека "Сергей Михалков" в Белграде получила в субботу в дар две тысячи произведений русской литературы, еще 500 книг передано русской международной школе имени Валентины Терешковой, передает корреспондент РИА Новости.

Открытие библиотеки имени Сергея Михалкова и церемония передачи книг прошли днем на одной из крупнейших культурных площадок Балканского региона, в "Савва-центре" Белграда. В мероприятии участвовали вдова поэта Юлия Субботина-Михалкова и его внук – режиссер Егор Кончаловский. По словам знаменитой гостьи, вручением книг инициативы фонда имени ее супруга не ограничились.

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"Мы сделали тур по четырем странам. Наша основная задача была привезти кадетов Московского музыкального училища в преддверии 9 Мая, они давали концерты в Вене, Братиславе, мы проехали через Будапешт. Сейчас мы в Сербии и пробудем здесь дольше всего, потому что состоится несколько концертов", — сообщила она агентству.

"Вместе с тем мы дарим книги. Мы действительно привезли их полсамолета… Пушкин, Тургенев, Чехов, Сергей Владимирович (Михалков), это библиотека русской классической литературы, включая двадцатый век. Есть Аксенов, есть Солженицын, есть современная литература тоже", — добавила Субботина-Михалкова.

Библиотеке имени Михалкова отведено отдельное помещение в "Савва-центре", и, по мнению сербской стороны, русская литература на языке оригинала найдет достаточно читателей в республике.

"Речь идет о капитальном пожертвовании русской классической литературы. Это сокровищница знаний, которой будут пользоваться жители Белграда и Сербии", — заявил на открытии замначальника городского управления культуры Милан Лазович.

В завершение мероприятия московский кадетский оркестр дал в "Савва-центре" концерт для пришедших на открытие библиотеки гостей. В воскресенье в полдень запланировано выступление молодых российских музыкантов на центральной площади сербской столицы – площади Республики.

Российская делегация и представители сербской стороны в субботу также провели вручение книг в русской школе имени Валентины Терешковой в Белграде. Организаторы акции отмечают, что среди книг не было учебников – только произведения русской классической литературы.