Дочь будущей первой леди Франции вступилась за мать после нападок в сети
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Дочь будущей первой леди Франции Брижит Макрон ответила всем любителям посплетничать насчет разницы в возрасте между ее матерью и президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет The Daily Mail.
"Я нахожу отвратительными нападки, которые были бы невозможны, если бы речь шла о мужчине-политике или о мужчине-партнере политика-женщины. Это же просто зависть", — заявила Тифэн Озьер.
© AP Photo / Christophe EnaНовый президент Франции 39-летний Эммануэль Макрон с 2007 года женат на 63-летней учительнице, в которую он влюбился еще в лицее.
Новый президент Франции 39-летний Эммануэль Макрон с 2007 года женат на 63-летней учительнице, в которую он влюбился еще в лицее.
© AP Photo / Claude ParisБрижит Мари-Клод Тронье родилась в семье известного на севере Франции шоколатье и владельца сети кондитерских Жана Тронье.
Брижит Мари-Клод Тронье родилась в семье известного на севере Франции шоколатье и владельца сети кондитерских Жана Тронье.
© REUTERS / Philippe WojazerВ тот момент, когда Брижит познакомилась с 15-летним Макроном, она была женой банкира Андре Луи Озьера и растила троих детей: сына Себастьяна и двух дочерей Лоранс и Тифен.
В тот момент, когда Брижит познакомилась с 15-летним Макроном, она была женой банкира Андре Луи Озьера и растила троих детей: сына Себастьяна и двух дочерей Лоранс и Тифен.
© AP Photo / Eric Feferberg/Pool PhotoЗнакомство с будущим президентом Франции произошло в иезуитском лицее La Providence в Амьене, где Брижит Озьер преподавала французский и латинский язык, а также вела театральный кружок.
Знакомство с будущим президентом Франции произошло в иезуитском лицее La Providence в Амьене, где Брижит Озьер преподавала французский и латинский язык, а также вела театральный кружок.
© AP Photo / Christophe EnaВстреча произошла в мае 1993 года. Макрон ходил не только на занятия по французскому, но и на театральный кружок, который вела Брижит. Кроме того, он был одноклассником ее дочери - Лоранс.
Встреча произошла в мае 1993 года. Макрон ходил не только на занятия по французскому, но и на театральный кружок, который вела Брижит. Кроме того, он был одноклассником ее дочери - Лоранс.
© AP Photo / Eric Feferberg/PoolУзнав о скандальной связи сына с учительницей, родители Макрона отправили сына доучиваться последний год лицея в Париж, но это не остановило молодого человека.
Узнав о скандальной связи сына с учительницей, родители Макрона отправили сына доучиваться последний год лицея в Париж, но это не остановило молодого человека.
© AP Photo / Jacques BrinonКогда будущему лидеру Пятой республики исполнилось 17, он признался Брижит, что готов на ней жениться.
Когда будущему лидеру Пятой республики исполнилось 17, он признался Брижит, что готов на ней жениться.
Брижит развелась со своим мужем 26 января 2006 года, а 20 октября 2007 года состоялась их свадьба с Эммануэлем Макроном.
© AP Photo / Pascal Lachenaud/PoolВпервые в качестве супруги политика Брижит сопровождала Макрона на официальном ужине с королём Испании Филиппом и его женой 2 июня 2015 года.
Впервые в качестве супруги политика Брижит сопровождала Макрона на официальном ужине с королём Испании Филиппом и его женой 2 июня 2015 года.
© AP Photo / Christophe Petit Tesson/ PoolБрижит принимала самое активное участие в избирательной кампании своего мужа. Она всегда сопровождала его на публике, помогала готовить речи и давала советы по формированию образа.
Брижит принимала самое активное участие в избирательной кампании своего мужа. Она всегда сопровождала его на публике, помогала готовить речи и давала советы по формированию образа.
© REUTERS / Benoit TessierБудущий глава Франции даже признался в одном из интервью, что если его выберут президентом, Брижит получит официальный пост и будет работать в его команде.
Будущий глава Франции даже признался в одном из интервью, что если его выберут президентом, Брижит получит официальный пост и будет работать в его команде.
Эммануэль Макрон усыновил всех трех детей Брижит. Во время избирательной кампании они все выступили с поддержкой кандидатуры отчима.
© AP Photo / Christophe EnaУ Брижит семеро внуков. Эммануэль нянчится с ними как с родными детьми.
У Брижит семеро внуков. Эммануэль нянчится с ними как с родными детьми.
© REUTERS / Stephane MaheЭммануэль Макрон со своей супругой Брижит на предвыборном митинге движения "Вперед" в Ле-Мане, 11 октября 2016 года.
Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит на предвыборном митинге движения "Вперед" в Ле-Мане, 11 октября 2016 года.
Брижит Макрон и ее дочь Тифена во время политического митинга движения "Вперед" в Париже, 17 апреля 2017 года.
Брижит Троньё старше своего мужа на 24 года. Она родилась в 1953 году, в 1974 вышла замуж и родила троих детей. Учительница по образованию, она преподавала французский и латинский в иезуитской средней школе La providence.
В 1993 году она познакомилась с 15-летним школьником Эммануэлем Макроном. Через два года он уехал учиться в Париж. В течение нескольких лет они общались по переписке.
В 2006 году она официально оформила развод, а в 2007 году вышла замуж за Эммануэля Макрона. Совместных детей у пары нет, но у Брижит есть внуки, которых новый президент Франции считает своими детьми.
Эта пара взывает неоднозначную реакцию у политиков, СМИ и обычных людей. Так, певица Мадонна выразила восхищение четой Макрон. Газета Charlie Hebdo опубликовала карикатуру, в которой подчеркнула разницу в возрасте супругов. А в соцсетях публикуют как шутки о них, так и посты со словами поддержки.