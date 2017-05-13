Дочь будущей первой леди Франции вступилась за мать после нападок в сети

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Дочь будущей первой леди Франции Брижит Макрон ответила всем любителям посплетничать насчет разницы в возрасте между ее матерью и президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет The Daily Mail.

"Я нахожу отвратительными нападки, которые были бы невозможны, если бы речь шла о мужчине-политике или о мужчине-партнере политика-женщины. Это же просто зависть", — заявила Тифэн Озьер.

Брижит Троньё старше своего мужа на 24 года. Она родилась в 1953 году, в 1974 вышла замуж и родила троих детей. Учительница по образованию, она преподавала французский и латинский в иезуитской средней школе La providence.

В 1993 году она познакомилась с 15-летним школьником Эммануэлем Макроном. Через два года он уехал учиться в Париж. В течение нескольких лет они общались по переписке.

© AP Photo / Claude Paris Биография Брижит Макрон

В 2006 году она официально оформила развод, а в 2007 году вышла замуж за Эммануэля Макрона. Совместных детей у пары нет, но у Брижит есть внуки, которых новый президент Франции считает своими детьми.

Эта пара взывает неоднозначную реакцию у политиков, СМИ и обычных людей. Так, певица Мадонна выразила восхищение четой Макрон. Газета Charlie Hebdo опубликовала карикатуру, в которой подчеркнула разницу в возрасте супругов. А в соцсетях публикуют как шутки о них, так и посты со словами поддержки.