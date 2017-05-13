В центре Риги застрелили молодую женщину

РИГА, 13 мая – РИА Новости. Погибшая женщина с несколькими огнестрельными ранами была обнаружена в центре Риги, по подозрению задержана ее знакомая, сообщает официальный сайт Госполиции Латвии.

Тело убитой женщины 1981 года рождения с огнестрельными ранениями было обнаружено на улице Валдемара вечером в пятницу.

"В ходе следственных мероприятий выяснилось, что возможная убийца — знакомая убитой 1982 года рождения", — говорится в сообщении полиции.

Подозреваемая была задержана в тот же вечер. У нее найдено и изъято зарегистрированное на ее имя огнестрельное оружие, которым, возможно, совершено убийство. Разрешения на оружие у женщины было, и ранее она не попадала в поле зрения полиции. Свою вину в преступлении она признала, его мотивы выясняются. Подозреваемая помещена под арест.

Закон предусматривает за убийство пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 5 до 20 лет.