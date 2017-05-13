В Старом городе Иерусалима мужчина напал с ножом на полицейского

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая — РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина ранил израильского полицейского в Иерусалиме и был обезврежен ответным огнем, сообщили правоохранительные органы.

Нападение произошло в Старом городе — обнесенном стеной историческом центре Иерусалима, куда ежедневно стекаются тысячи туристов и паломников.

"Прежде, чем его нейтрализовали, нападавший ударил полицейского, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести", — сказано в сообщении пресс-службы полиции.

О состоянии нападавшего и его личности информации пока не поступало. Некоторые местные СМИ пишут, что это был палестинец.

Инцидент, по-видимому, продолжает череду арабских атак, жертвами которых за последние полтора года стали более 40 израильтян и иностранцев. Такие нападения, счет которым идет на сотни, в Израиле признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений, особенно в молодежной среде.