В районе "Саур-Могилы" нашли взрывное устройство, сообщил источник

ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Взрывное устройство было обнаружено в районе мемориального комплекса "Саур-Могила", сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве ДНР.

В районе мемориального комплекса "Саур-Могила" 8 мая произошло два взрыва на дороге, ведущей к кургану, за несколько минут до проезда колонны с журналистами и незадолго до проезда по этой дороге кортежа главы ДНР Александра Захарченко. Глава ДНР Александр Захарченко сообщил журналистам, что там было заложены шесть взрывных устройств. Данный инцидент был квалифицирован как теракт и покушение на Захарченко.

"Сегодня на одной из дорог в районе "Саур-Могилы" было обнаружено взрывное устройство. В настоящий момент оно обезврежено, обстоятельства выясняются", — сказал собеседник агентства.

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