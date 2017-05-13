В районе "Саур-Могилы" нашли взрывное устройство, сообщил источник
14:2513.05.2017
(обновлено: 14:28 13.05.2017)
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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Взрывное устройство было обнаружено в районе мемориального комплекса "Саур-Могила", сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве ДНР.
В районе мемориального комплекса "Саур-Могила" 8 мая произошло два взрыва на дороге, ведущей к кургану, за несколько минут до проезда колонны с журналистами и незадолго до проезда по этой дороге кортежа главы ДНР Александра Захарченко. Глава ДНР Александр Захарченко сообщил журналистам, что там было заложены шесть взрывных устройств. Данный инцидент был квалифицирован как теракт и покушение на Захарченко.
"Сегодня на одной из дорог в районе "Саур-Могилы" было обнаружено взрывное устройство. В настоящий момент оно обезврежено, обстоятельства выясняются", — сказал собеседник агентства.
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