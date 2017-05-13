Илон Маск показал "головокружительное" видео испытания скоростного тоннеля

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск показал видео из скоростного тоннеля, проект которого разрабатывает The Boring Company. По такому туннелю автомобили смогут передвигаться со скоростью 200 км/час.

"Внимание. Это видео может вызвать тошноту или головокружение", — такой надписью сопроводил Маск видео в Instagram.

[Warning, this may cause motion sickness or seizures] This is a test run of our electric sled that would transport cars at 125 mph (200 km/h) through the tunnels, automatically switching from one tunnel to the next. Would mean Westwood to LAX in 5 mins. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 12 2017 в 5:48 PDT

По замыслу главы SpaceX и Tesla, дорога от Вествуда до Лос-Анджелеса скоро будет вместо 30-45 минут занимать пять.

В конце апреля Маск уже показывал проект скоростных подземных тоннелей. Он представляет собой 30-уровневую систему тоннелей, по которым со скоростью 200 км/час мчатся платформы с установленными на них автомобилями.