Германия предложила Франции расширить двустороннее сотрудничество

БЕРЛИН, 13 мая — РИА Новости. МИД ФРГ предложил Парижу создать совместные представительства в Еврокомиссии и международных организациях, а также общий бюджет для стран еврозоны.
Среди предложений ведомства под руководством социал-демократа Зигмара Габриэля — общий бюджет для еврозоны, общие германо-французские инвестиции в науку, транспортную структуру и онлайн-сети.
На внешнеполитическом уровне предлагается создать отдельную должность еврокомиссара, которая "была бы поделена или занималась бы поочередно Германией и Францией". Также выдвинута идея о "совместном представительстве" Берлина и Парижа в международных организациях, например, в Международном валютном фонде.
Визит нового президента Франции Эммануэля Макрона в Берлин состоится в понедельник 15 мая. Он проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.