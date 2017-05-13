Германия предложила Франции расширить двустороннее сотрудничество

БЕРЛИН, 13 мая — РИА Новости. МИД ФРГ предложил Парижу создать совместные представительства в Еврокомиссии и международных организациях, а также общий бюджет для стран еврозоны.

Об этом говорится в министерской аналитической записке "Элизей 2.0 — Новые импульсы германо-французского сотрудничества", пишет еженедельник Spiegel

Среди предложений ведомства под руководством социал-демократа Зигмара Габриэля — общий бюджет для еврозоны, общие германо-французские инвестиции в науку, транспортную структуру и онлайн-сети.

На внешнеполитическом уровне предлагается создать отдельную должность еврокомиссара, которая "была бы поделена или занималась бы поочередно Германией и Францией". Также выдвинута идея о "совместном представительстве" Берлина и Парижа в международных организациях, например, в Международном валютном фонде.

Ранее с идеей о создании общего бюджета государств еврозоны выступил кандидат в канцлеры ФРГ, лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц. Он заявил в интервью ZEIT, что государства Еврогруппы должны выполнять общие задачи, поэтому совместное финансирование бюджета имеет смысл.

Визит нового президента Франции Эммануэля Макрона в Берлин состоится в понедельник 15 мая. Он проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.