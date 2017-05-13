В Турции микроавтобус с туристами попал в ДТП, погибли не менее 20 человек

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Микроавтобус с туристами попал в аварию в Турции, по последним данным, число жертв выросло до 20 человек, сообщил губернатор провинции Мугла Имер Чичек.

Инцидент произошел в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе страны. Сообщается, что водитель автобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, из-за чего машина перевернулась. Движение по трассе перекрыто в обе стороны.

Muğla-Antalya kara yolunda midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk… https://t.co/5udcVKwy3I pic.twitter.com/ciFVT0NVjw — Hollanda Yeni Vatan (@vatanhollanda) 13 мая 2017 г.

По предварительным данным, в аварии пострадали туристы из Турции. Генконсульство России в Анталье выясняет, были ли в автобусе россияне. "Пока таких данных у нас нет", заявил РИА Новости генеральный консул Олег Рогоза.

SON DAKİKA! Muğla'da tur midibüsü devrildi: 17 ölü…

DHA muhabiri Cihan Kaya olay yerinden son durumu aktardı pic.twitter.com/MHuQV3emWb — Habertürk TV (@HaberturkTV) 13 мая 2017 г.

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