Рейтинг Роухани упал после теледебатов кандидатов в президенты Ирана

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Рейтинг действующего президента Ирана Хасана Роухани, который намерен добиваться своего переизбрания, снизился после прошедших в пятницу теледебатов кандидатов на пост главы государства, передает агентство Tasnim, ссылаясь на данные из провинций страны.

По мнению избирателей, следивших за ходом дебатов между кандидатами в президенты Ирана, Роухани и первый-вице президент страны Эсхак Джахангири выглядели менее убедительно, в частности делали акцент на посторонних темах, тем самым не дав своим соперникам по президентской гонке представить избирателям программы по выводу экономики страны из плачевного состояния.

Агентство также отмечает, что Роухани и Джахангири в ходе теледебатов больше пытались перейти на личные препирательства с другими кандидатами, но получили от своих соперников — мэра Тегерана Мохаммада Галибафа и аятоллы Ибрахима Раиси — "вразумительные" ответы. При этом, как отмечают аналитики и эксперты, поделившиеся мнением с агентством, президент и вице-президент Ирана действовали неразумно.

Галибаф в ходе дебатов показал свою налоговую декларацию и призвал конкурентов сделать так же. Он в прямом эфире вытащил из кармана документы, якобы свидетельствующие о покупке другими кандидатами на президентский пост Эсхаком Джахангири и Хасаном Роухани участка земли "за бесценок", а именно — меньше чем за 1 доллар, более 20 лет назад. В ответ на это бывший вице-президент Ирана Джахангири заявил, что у него нет никаких земельных владений. Нынешний президент республики Роухани намекнул Галибафу, что мог предотвратить его участие в выборах.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.