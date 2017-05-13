В Саудовской Аравии рассказали о цели вооруженного нападения в Эль-Катифе

ДУБАЙ, 13 мая — РИА Новости. Открывшие огонь по прохожим и сотрудникам сил безопасности в городе Эль-Катиф на востоке Саудовской Аравии в пятницу преступники хотели помешать работам по благоустройству городского района, сообщило МВД королевства.

Как говорится в сообщении министерства, "нападение преследовало цель помешать реализации проекта по благоустройству района, чтобы продолжать заниматься террористической деятельностью в пустующих домах, используя их для убийства и похищения гражданских лиц и религиозных деятелей, а также для распространения наркотиков, спиртного и торговли оружием".

По информации МВД, участники террористической группировки не только открыли огонь по прохожим и сотрудникам сил безопасности, но и закидали взрывными устройствами строительную технику, чтобы вывести ее из строя.

Home cam caught Shiite militia members after they committed terrorist attack against construction workers #Qatifpic.twitter.com/HjGksuD239 — Bin Hadi (@alaaoi15) 13 мая 2017 г.

В результате обстрела погиб ребенок и гражданин Пакистана, проживавший в королевстве. Ранения получили десять гражданских лиц, в числе которых женщина и два ребенка, а также четверо сотрудников сил безопасности. Шесть раненых жителей — подданные Саудовской Аравии, четверо — иностранцы из Индии, Пакистана и Судана.

Это нападение осудила Организация исламского сотрудничества.