В Саудовской Аравии рассказали о цели вооруженного нападения в Эль-Катифе

ДУБАЙ, 13 мая — РИА Новости. Открывшие огонь по прохожим и сотрудникам сил безопасности в городе Эль-Катиф на востоке Саудовской Аравии в пятницу преступники хотели помешать работам по благоустройству городского района, сообщило МВД королевства.
По информации МВД, участники террористической группировки не только открыли огонь по прохожим и сотрудникам сил безопасности, но и закидали взрывными устройствами строительную технику, чтобы вывести ее из строя.
Home cam caught Shiite militia members after they committed terrorist attack against construction workers #Qatifpic.twitter.com/HjGksuD239— Bin Hadi (@alaaoi15) 13 мая 2017 г.
В результате обстрела погиб ребенок и гражданин Пакистана, проживавший в королевстве. Ранения получили десять гражданских лиц, в числе которых женщина и два ребенка, а также четверо сотрудников сил безопасности. Шесть раненых жителей — подданные Саудовской Аравии, четверо — иностранцы из Индии, Пакистана и Судана.
Это нападение осудила Организация исламского сотрудничества.
#KSA:#Saudi child and #Pakistani killed, 10 injured in #Qatif shooting https://t.co/BK2NvO3ncL pic.twitter.com/Ewl9O4GlUm— DZ Breaking (@dzbreaking1) 13 мая 2017 г.