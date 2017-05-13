МИД уточнил, когда Украина должна представить меморандум по иску к России

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Киев до 12 июня 2018 года должен представить меморандум с требованиями по иску Украины к России, у российской стороны будет время на ответ до 12 июля 2019 года, сообщает в субботу российский МИД.
"Украина должна будет представить меморандум со своими развернутыми требованиями в рамках данного дела до 12 июня 2018 года. У России будет время на ответ до 12 июля 2019 года. Кроме того, после получения украинского меморандума Россия сможет заявить свои предварительные возражения против осуществления судом юрисдикции", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Уточняется, что в этом случае рассмотрению дела по существу будет предшествовать отдельная стадия процесса, специально посвященная рассмотрению этих возражений.
Украина 16 января 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Киев утверждает, что Москва якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации и обвинил РФ в поддержке терроризма и поставках оружия на Украину, а также дискриминации крымских татар и украинцев на территории Крыма. На период разбирательства Украина потребовала от Международного суда ввести так называемые временные меры против РФ. Согласно существующей процедуре, они вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации, предотвратить ее ухудшение до того, как суд не вынесет окончательное решение.