В Совфеде видят вину Евросоюза в невыполнении Минских соглашений

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. "Безответственная и бесперспективная" политика, проводимая Евросоюзом в отношении Украины, является одной из причин невыполнения минских договоренностей, убежден глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Такая вот геополитика в интерпретации ЕС. Бесхитростная, безответственная и бесперспективная. А будь эта политика иной, минские соглашения, возможно, уже давно были бы выполнены всеми подписантами комплекса мер — и Киевом, и Донецком, и Луганском", — написал сенатор на своей странице в Facebook

В подтверждение он процитировал вчерашнее выступление в Таллине главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, раскрывшей, по словам Косачева, суть политики Евросоюза в конфликте на юго-востоке Украины. В частности, отметил он, Могерини сказала, что ЕС должен продолжить оказывать поддержку Франции и Германии в этом формате, помогать Украине, а также должен продолжить давление на Россию.

"Суть политики Евросоюза, как выясняется, не в содействии Минску-2 через непредвзятую работу с подписантами, а в том, чтобы "в этом формате" поддержать Германию и Францию, помочь Украине и продолжить давление на Россию. Крайне предвзято", — констатировал глава комитета.

По его словам, дело тут не в затянувшемся конфликте и не в судьбах людей, которые ждут от политиков ответственного отношения и ответственных решений.

"Дело в том, что Германия и Франция, а за ними весь Евросоюз всеми правдами и неправдами, вне зависимости от обстоятельств и реальностей, продолжают "ассоциировать" Украину и "санкционировать" Россию. Наши и не-наши. Свои и чужие. Цель оправдывает средства", — убежден Косачев.

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