В Совфеде видят вину Евросоюза в невыполнении Минских соглашений

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. "Безответственная и бесперспективная" политика, проводимая Евросоюзом в отношении Украины, является одной из причин невыполнения минских договоренностей, убежден глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
В подтверждение он процитировал вчерашнее выступление в Таллине главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, раскрывшей, по словам Косачева, суть политики Евросоюза в конфликте на юго-востоке Украины. В частности, отметил он, Могерини сказала, что ЕС должен продолжить оказывать поддержку Франции и Германии в этом формате, помогать Украине, а также должен продолжить давление на Россию.
"Суть политики Евросоюза, как выясняется, не в содействии Минску-2 через непредвзятую работу с подписантами, а в том, чтобы "в этом формате" поддержать Германию и Францию, помочь Украине и продолжить давление на Россию. Крайне предвзято", — констатировал глава комитета.
"Дело в том, что Германия и Франция, а за ними весь Евросоюз всеми правдами и неправдами, вне зависимости от обстоятельств и реальностей, продолжают "ассоциировать" Украину и "санкционировать" Россию. Наши и не-наши. Свои и чужие. Цель оправдывает средства", — убежден Косачев.
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