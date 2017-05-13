СМИ: внимательность одного программиста помогла остановить кибератаку

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вирус-вымогатель Wanna Cry, поразивший десятки тысяч компьютеров по всему миру, удалось остановить благодаря регистрации доменного имени iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, пишет The Guardian.
Программист @MalvareTechBlog вместе с коллегой Дарианом Хассом выснили, что вирус обращается по такому адресу и решил зарегистрировать домен, чтобы проследить его активность. Как выяснилось, адрес был зашит в коде вируса на тот случай, если его потребуется остановить.
So I can only add"accidentally stopped an international cyber attack" to my Résumé. ^^— MalwareTech (@MalwareTechBlog) 13 мая 2017 г.
"Так что в заключение могу только добавить, что я случайно остановил международную кибератаку", — написал он.
Таким образом, атаку удалось остановить, но только временно. Как только хакеры изменят адрес в вирусе, кибератака продолжится.
43.3%Да, хакеры начинают действовать все изощрённее
20.6%Нет, я знаю, как защитить себя от хакеров
36.1%Не боюсь, но планирую лучше защитить свои устройства
Вечером 12 мая со всего мира начали поступать сообщения о массовом заражении компьютеров программой-шифровальщиком. За снятие блокировки злоумышленники требовали выкуп в биткоинах.
Наибольшее число кибератак наблюдалось в России, где целью преступников стали компьютеры МВД, Сбербанка, Минздрава, "Мегафона" и ряда других крупных организаций и ведомств. В Великобритании из-за массового заражения персональных компьютеров была нарушена работа 40 больничных учреждений.