СМИ: внимательность одного программиста помогла остановить кибератаку

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (24)

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вирус-вымогатель Wanna Cry, поразивший десятки тысяч компьютеров по всему миру, удалось остановить благодаря регистрации доменного имени iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, пишет The Guardian.

Программист @MalvareTechBlog вместе с коллегой Дарианом Хассом выснили, что вирус обращается по такому адресу и решил зарегистрировать домен, чтобы проследить его активность. Как выяснилось, адрес был зашит в коде вируса на тот случай, если его потребуется остановить.

So I can only add"accidentally stopped an international cyber attack" to my Résumé. ^^ — MalwareTech (@MalwareTechBlog) 13 мая 2017 г.

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"Так что в заключение могу только добавить, что я случайно остановил международную кибератаку", — написал он.

Таким образом, атаку удалось остановить, но только временно. Как только хакеры изменят адрес в вирусе, кибератака продолжится.

Вечером 12 мая со всего мира начали поступать сообщения о массовом заражении компьютеров программой-шифровальщиком. За снятие блокировки злоумышленники требовали выкуп в биткоинах.

Наибольшее число кибератак наблюдалось в России, где целью преступников стали компьютеры МВД, Сбербанка, Минздрава, "Мегафона" и ряда других крупных организаций и ведомств. В Великобритании из-за массового заражения персональных компьютеров была нарушена работа 40 больничных учреждений.