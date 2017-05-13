Два человека стали жертвами вооруженного нападения в саудовском Эль-Катифе

ДУБАЙ, 13 мая — РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок, погибли и десять получили ранения в результате обстрела неизвестными вооруженными людьми группы прохожих и полицейских в городе Эль-Катиф на востоке Саудовской Аравии, сообщила в субботу саудовская электронная газета "Ахбар24" со ссылкой на МВД королевства.

Gunmen kill Pakistani man, Saudi child in Qatif terror attack https://t.co/qVohfXVbyB pic.twitter.com/EyyGvGPpLo — ArsalanKhan (@arsala_nkhan) 13 мая 2017 г.

По информации издания, преступники в пятницу вечером открыли беспорядочный интенсивный огонь по прохожим и сотрудникам сил безопасности, которые дежурили во время проведения работ компанией по развитию городского района Аль-Мансура. Среди погибших — ребенок и иностранец, проживавший в королевстве. Чтобы обезопасить других людей, полиция посадила их в броневики и доставила до мест жительства.

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