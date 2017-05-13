В Каире не считают возможным присутствие специалистов из РФ в аэропортах

КАИР, 13 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Каир не считает возможным постоянное присутствие российских специалистов в области безопасности в египетских аэропортах, поэтому возможен поиск другого совместного решения для обеспечения безопасности авиасообщения, сообщил РИА Новости источник в министерстве гражданской авиации Египта.

"В ходе консультаций по проекту соглашения о безопасности авиасообщения между двумя странами Россия предложила, чтобы специалисты по безопасности постоянно находились в египетских аэропортах, в которые прибывают рейсы из России. Но это предложение не было одобрено, потому что Египет обеспечивает все меры безопасности в аэропортах с момента захода самолета в воздушное пространство Египта и до вылета в обратном направлении… Вопрос о нахождении специалистов по безопасности из иностранного государства в аэропортах затрагивает суверенитет государства, и я полагаю, что египетский гражданин не может принять это", — сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, "можно рассматривать альтернативные варианты, которые будут полезны, помогут добиться желаемой цели, то есть обеспечения безопасности пассажиров и авиации". "Я полагаю, что возможность для консультаций по-прежнему открыта, есть стремление к возобновлению авиасообщения между двумя странами, содействию развитию двустороннего сотрудничества во всех сферах", — подчеркнул источник.

Он добавил, что многие европейские страны уже возобновили авиасообщение с египетскими курортами. "Многие европейские государства возобновили полеты в Египет, даже Великобритания возобновила рейсы на египетские курорты, за исключением Шарм-эш-Шейха, так как есть некоторые претензии пока. Но все идет к тому, что туристический поток будет увеличиваться, и число рейсов из Великобритании в Марса-Алям и Хургаду в ближайшее время возрастет", — пояснил он.

Собеседник агентства посетовал, что "только Россия до сих пор не приняла решение о возобновлении авиасообщения", но при этом он подчеркнул, что в Египте "с пониманием относятся к стремлению российского руководства обеспечить безопасность своих граждан".

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.

В апреле 2016 года генпрокуратура Египта на основании доклада Следственного комитета России передала расследование катастрофы от технической комиссии в Высшую прокуратуру госбезопасности Египта. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор. Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности. Прямое авиасообщение между странами до настоящего момента не возобновлено.