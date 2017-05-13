Тимошенко считает дело о госизмене Януковича политизированным

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича политизировано и в нем нарушены "все процедуры".

"То, как сегодня работает украинская власть, она по сути, строит путь для оправдания Януковича. Там нет ничего, что происходит правильно. Во-первых, политизировали это дело, и генпрокурор делает заявления о виновности Януковича, о виновности его окружения. Это первое основание, чтобы признать в Европейском суде это дело политически мотивированным. Потому что они не имеют права давать оценок, не имеют права политизировать процесс до вынесения приговора", — сказала Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина"

Политик считает, что несоблюдение процедур в деле о госизмене ведет к оправданию обвиняемого в международных судебных инстанциях.

"Во-вторых, нарушены все процедуры, которые воспринимаются Европейским судом как правовые фундаментальные основополагающие. Нарушено все. Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях", — заявила Тимошенко.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене, следующее заседание состоится 18 мая. Ранее стало известно, что Интерпол убрал бывшего украинского президента из списка разыскиваемых лиц. Киев намерен обжаловать это решение.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и экс-чиновников. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.