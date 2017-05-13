КНДР допустила возможность диалога с США

ТОКИО, 13 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава департамента по делам США в МИД КНДР Чхве Сон Хи подтвердила свою встречу с американским экспертом и не исключила возможности двусторонних контактов с США "при подходящих обстоятельствах".

"Я встречалась с (Томасом) Пикерингом. Я расскажу Вам об этом, когда представится ситуация в будущем", — цитирует агентство Ренхап слова Чхве из международного пекинского аэропорта по пути в Пхеньян.

По данным агентства, дипломат Томас Пикеринг входил в группу американских экспертов под руководством Сюзанне Ди Маджио, директора некоммерческой исследовательской организации при Американской академии в Нью-Йорке и специалиста по Ирану, которая встречалась с северокорейской делегацией в Осло.

Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Пхеньян вести переговоры с Вашингтоном, Чхве Сон Хи повторила уже не раз озвученную в прошлом позицию о том, что "диалог будет проводиться при подходящих обстоятельствах".

Ранее японское агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники распространило информацию о том, что Вашингтон якобы передал Пекину позицию американской администрации о том, что президент Дональд Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если Пхеньян откажется от своей ядерной программы.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.