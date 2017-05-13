В Кабуле две женщины и ребенок погибли при взрыве автомобиля

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. По меньшей мере три мирных жителя погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу в Кабуле, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой власти.

По данным агентства, к одному из автомобилей была прикреплена "бомба-липучка". Представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что жертвами стали две женщины — сотрудницы госучреждения, а также маленький ребенок. По словам Даниша, водитель автомобиля получил ранения.

Ни одна из группировок не взяла ответственность за нападение.