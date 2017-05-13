СМИ: у фирмы, подготовившей документ о налогах Трампа, есть офис в России

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Юридическая компания Morgan, Lewis & Bockius, сотрудники которой подготовили документ о налогах президента США Дональда Трампа, в 2016 году была признана лондонским изданием "Лучшей в России юридической фирмой года", передает телеканал ABC.

Партнеры компании Morgan, Lewis & Bockius Шери Диллон и Уильям Нельсон с 2005 года работали консультантами Трампа и его фирмы Trump Organization по налоговым вопросам.

В марте текущего года они подготовили письмо, опубликованное Белым домом в пятницу, сообщает телеканал.

По данным телеканала, в документе говорится, что обзор налоговых документов Трампа за последние десять лет не показал связей президента США с Россией.

Накануне адвокаты Трампа заявили, что у него за десятилетие не было "никакого дохода из каких-либо российских источников" за "несколькими исключениями".

В 2016 году находящееся в Лондоне издание Chambers & Partners назвало компанию Morgan, Lewis & Bockius "Лучшей в России юридической фирмой года", отмечает телеканал, также указывая, что в московском представительстве компании работают порядка 40 человека. Представитель компании отметил, что никто из юристов Morgan Lewis в России не занимался вопросами, которые могли бы иметь отношение к Трампу.

Партнер в компании Диллон, отвечая на вопрос телеканала о других деловых связях Трампа с российскими партнерами, сообщила, что "письмо говорит само за себя".

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к его победе на выборах. ФБР подтвердило наличие такого расследования, но отказалось сообщить подробности. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом, и сам Трамп.