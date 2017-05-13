Минобороны НКР заявило о 90 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (366)

ЕРЕВАН, 13 мая — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в субботу о 90 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Вооруженные силы Азербайджана 12 мая и в ночь на 13 мая 90 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 2,3 тысячи выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. На южном направлении противник использовал также 60-ти и 82-миллиметровые минометы", — говорится в сообщении.

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