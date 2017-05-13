В Бельгии откроют памятник Петру Великому

БРЮССЕЛЬ, 13 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Бронзовую статую Петра Великого откроют 21 июня в бельгийском городе Льеж по случаю 300-летия посещения императором бельгийских земель в 1717 году.

"В связи с этим в королевстве проходят различные культурные мероприятия. В их числе – инаугурация 21 июня в Льеже памятника первому российскому императору работы скульптора Александра Таратынова", — сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Бельгии Виолетта Чуракова.

По ее словам, "эта инициатива региональных властей и бельгийского фонда Петра Великого (Fondation Pierre le Grand) реализуется при содействии посольства России, представительства Россотрудничества, ПАО "Газпром", ПАО "Лукойл" и других организаций".

Церемония открытия статуи состоится на площади Святого Петра. В ней примут участие посол России в Бельгии Александр Токовинин, губернатор провинции Льеж Эрве Жамар, представители общественности и деловых кругов. В этот же день запланирована серия праздничных мероприятий в курортном городе Спа.

В ходе пребывания в бельгийских землях Петр Великий посетил также Брюссель и Антверпен.

В Бельгии первый памятник российскому монарху был установлен в 1998 году в Антверпене в рамках фестиваля "Дни Петра Великого". В Брюсселе, в парке рядом с королевским дворцом, Петру Великому установлен небольшой бюст, подаренный в 1856 году князем Демидовым. Согласно легенде, именно в королевском парке российский император уединился с одной из светских дам в ходе устроенного в его честь приема.