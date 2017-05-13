В ДНР заявили, что при обстреле ранены два жителя

ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Два мирных жителя ранены, более 500 домов остались без газа, воды и электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских силовиков города Докучаевск, сообщил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В результате обстрела населенного пункта Докучаевск со стороны украинских силовиков в ходе минувших суток ранение получили два мирных жителя – женщина, 1960 года рождения, и мужчина, 1984 года рождения", — сообщил представитель ведомства.

По его словам, более 500 домов в городе остались без газа, воды и электроснабжения. "В результате обстрелов города Докучаевск минувшими сутками более 500 жилых домов и административных строений остались без света, газа и воды", — сообщил представитель ведомства.

Также в Минобороны добавили, что обстрелами со стороны ВСУ повреждена линия электропередач в поселке Гольмовский на окраине Горловки.

Кроме того, в результате обстрелов окраин Донецка и населенного пункта Саханка на юге ДНР повреждены четыре дома. Населенный пункт Саханке также обесточен.