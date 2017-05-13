В Бразилии хакерская атака нарушила работу системы соцобеспечения

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Хакерская атака, затронувшая более 70 стран, нарушила работу нескольких государственных учреждений в Бразилии, включая систему социального обеспечения, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Органы юстиции штата Сан-Паулу и других штатов заявили, что компьютеры ведомств также подверглись атаке. Федеральная полиция задействовала разведывательные службы.
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras и министерство иностранных дел страны отключили свои системы в качестве меры предосторожности. Сайт МИД был недоступен в течение всего дня.
"Лаборатория Касперского" в пятницу зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.