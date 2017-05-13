СМИ: в Германии самолет эвакуировали из-за "подозрительного разговора"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В аэропорту Кельна самолет с 167 пассажирами был эвакуирован из-за разговора, сообщает газета Express.

По данным издания, Boeing737 авиакомпании Niki уже должен был вылететь на Майорку, как из лайнера выбежали двое человек и сообщили сотрудникам службы безопасности о том, что слышали "подозрительный разговор".

Вернуться на свои места они отказались и тогда всех остальных пассажиров тоже попросили покинуть самолет. Багаж был повторно отправлен на осмотр, люди расположились в зале ожидания.

В результате ничего подозрительного ни в самом самолете, ни в вещах пассажиров найдено не было. Лайнер вылетел на Майорку через несколько часов.