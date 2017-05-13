Prevezon Holdings достигла досудебного решения по иску властей США

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Компания Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, достигла с властями США досудебного соглашения по делу о легализации денег, свидетельствуют документ на сайте министерства юстиции США.

Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям порядка 5,9 миллиона долларов до 15 мая, когда в федеральном суде в Нью-Йорке были запланированы судебные разбирательства.

Адвокат, представляющий интересы компании, Фейт Гэй сообщила в интервью агентству Блумберг, что российский бизнесмен считает договоренность победой. "Это практически извинение со стороны правительства", — отметила она.

По словам адвоката, соглашение означает, что компания не являлась частью преступной группы и не была связана с налоговыми махинациями в России, соглашение также отменит заморозку счетов Prevezon Holdings, которые оцениваются в 22-28 миллионов долларов.

Дело Prevezon Holdings, которая принадлежит Кацыву, было начато в США в сентябре 2013 года. Компания властями США обвиняется в легализации в стране денег, якобы украденных из российской казны. Слушания проходят в Южном окружном суде Нью-Йорка, и обвинение настаивает на том, что первоисточником информации, позволившей завести дело против российской компании, стал основатель и руководитель хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер.

Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". По словам Браудера, Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.

В США был принят так называемый "Закон Магнитского", который вводил санкции в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Следственный комитет РФ, в свою очередь, заявил, что была проведена проверка, утверждения о преследовании Магнитского из-за его попыток обвинить сотрудников правоохранительных органов в причастности к хищениям не соответствуют действительности.

В США полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings Limited, учрежденной на Кипре в сентябре 2005 года. В 2006–2008 годах единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем — сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв. В "черном списке" США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% — у Martash Holdings, чьим единственным владельцем является Кацыв.