Трамп считает, что СМИ не замечают его активность

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ не замечают его активности.

"Они (СМИ — ред.) меня не знают, я очень активный президент. Я работаю с Китаем, с Японией, с Северной Кореей, со всеми этими различными вопросами. На днях ко мне приезжал министр иностранных дел России, а следом — они об этом не говорили — министр иностранных дел Украины приехал. Я сказал: "Ребята, вам нужно помириться". Но они (СМИ) говорили только о визите (министра) из России", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в эфир в субботу.

По его словам, подобной ситуации с вниманием со стороны прессы никогда не было. Он подчеркнул, что предложил отменить брифинги для СМИ и заменить их рассылкой для журналистов с "четкими, точными, красивыми" ответами, чтобы избежать искажений. Трамп отметил, что во время правления Барака Обамы пресс-конференции практически не освещались.