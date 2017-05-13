Трамп раскритиковал экс-главу ФБР Коми за выгораживание Клинтон

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об "ужасающем" уровне ненависти по отношению к экс-директору ФБР Джеймсу Коми задолго до его увольнения.

"Уровень ненависти по отношению к нему (к Коми — ред.) был ужасающим, особенно насчет Хиллари Клинтон. Он позволил, чтобы ей все сошло с рук, как никому ранее не позволялось… То, что он сделал для нее, было немыслимо. Все говорили "виновна", но он заявил: "О, она не виновна", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в эфир в субботу.

Ранее Дональд Трамп отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".