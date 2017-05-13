Почти половина американцев не одобряет увольнение главы ФБР, показал опрос

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Почти половина американцев не одобряет увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР, свидетельствуют данные опроса компании Gallup.

Согласно результатам исследования, негативно отнеслись к увольнению 46% опрошенных, в то время как поддержали решение Трампа 39% респондентов. При этом 15% воздержались.

Большинство сторонников республиканцев (79%) выступили с поддержкой решения главы Белого Дома, порядка 13% проголосовали "против". Примерно такое же число демократов (78%) осудили увольнение. Число демократов, положительно оценивших данные кадровые перестановки, составило 14%.

Опрос проводился в период с 10 по 11 мая 2017 года. В нем приняли участие 1013 совершеннолетних граждан США. Погрешность результатов составляет 4 процентного пункта.