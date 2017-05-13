СМИ: первые четыре кандидата на пост главы ФБР встретятся с генпрокурором

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Первые четыре кандидата на должность директора ФБР после увольнения Джеймса Коми пройдут собеседование в департаменте юстиции США в субботу, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.
"Мы работаем быстро и оперативно, чтобы выбрать временную и постоянную замену (Коми — ред.), и мы проводим комплексную юридическую оценку, мы не хотим ничего упустить", — цитирует канал слова источника.
Президент США Дональд Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.