СМИ: первые четыре кандидата на пост главы ФБР встретятся с генпрокурором

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Первые четыре кандидата на должность директора ФБР после увольнения Джеймса Коми пройдут собеседование в департаменте юстиции США в субботу, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

По данным источников телеканала, завтра генеральный прокурор Джефф Сешнс и его заместитель Род Розенстайн встретятся с помощником генпрокурора Элис Фишер, и.о. главы бюро Эндрю Маккейб, бывшим генпрокурором Техаса сенатором Джоном Корнином, а также с судьей апелляционного суда Нью-Йорка Майклом Гарсией.

"Мы работаем быстро и оперативно, чтобы выбрать временную и постоянную замену (Коми — ред.), и мы проводим комплексную юридическую оценку, мы не хотим ничего упустить", — цитирует канал слова источника.

Как сообщается, в целом на должность претендуют около десятка кандидатов, включая тех, чьи имена уже назывались ранее, например экс-председатель Комитета по разведке палаты представителей США Майк Роджерс.

Президент США Дональд Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.