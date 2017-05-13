В Венесуэле убили родственника дизайнера Каролины Эрреры

МЕХИКО, 13 мая – РИА Новости. Племянник супруга всемирно известного дизайнера Каролины Эрреры был убит преступниками в Венесуэле, сообщила полиция южноамериканской страны.

По данным властей, 34-летний Рейнальдо Эррера и его друг Фабрицио Мендоса были схвачены неизвестными рядом с их офисом. Затем бандиты завезли похищенных в их дома, чтобы забрать все ценные вещи и деньги, после чего убили, а тела бросили в машине на дороге между Каракасом и Ла-Гуайрой.

Портал Universal отмечает, что оба молодых человека были убиты выстрелами в голову. Полиция и прокуратура начали расследование. У Эрреры остались двое малолетних детей.

По данным независимой организации Observatorio Venezolano de Violencia, 2015 год Венесуэла закончила на уровне 90 убийств на каждые 100 тысяч человек населения, что является самым высоким показателем для страны, не ведущей военных действий.

Официальные венесуэльские власти всегда опровергали данные по преступности, публикуемые Observatorio Venezolano de Violencia, заявляя, что целью этой статистики является опорочить имидж страны. Так, по итогам 2014 года генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас называла цифру в 62 убитых на каждые 100 тысяч населения, а Observatorio Venezolano de Violencia заявляла, что власти считают только те случаи, по которым было заведено уголовное дело.