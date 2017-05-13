СМИ: Трамп подумывает об увольнении пресс-секретаря Белого дома

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует перестановки в Белом доме среди сотрудников, связанных с коммуникациями, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в администрации.

По данным источников газеты, Трамп подумывает об увольнении своего пресс-секретаря Шона Спайсера. Однако, по данным источника, перестановки могут коснуться гораздо большего числа людей. Кого именно затронут изменения, источники не уточнили.

Как сообщается, Спайсер пока никак не прокомментировал данную информацию.

Ранее Трамп предложил отказаться от брифингов для СМИ и заменить их рассылкой журналистам письменных ответов на вопросы, чтобы исключить искажения в сообщениях СМИ.