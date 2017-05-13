СМИ: сенат получит финансовые отчеты для расследования "связей Трампа" с РФ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Департамент министерства финансов США, занимающийся вопросами отмывания денег, предоставит сенату финансовые отчеты для проведения расследования "связей" американского президента Дональда Трампа с Россией, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным источников газеты, сенат запросил эти данных у минфина в конце апреля. Как сообщает один из них, без данных отчетов сенат не смог бы принять окончательное решение о наличии связей Трампа с РФ.

Ранее Дональд Трамп отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".