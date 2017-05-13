В Ереване объявлен день тишины перед выборами в горсовет

ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. День тишины объявлен в субботу в столице Армении перед воскресными выборами в Совет старейшин города.

Согласно закону "О местном самоуправлении в городе Ереване", Совет старейшин состоит из 65 членов, избирается сроком на четыре года и формируется по партийному принципу на основе общегородских выборов, проводимых по пропорциональной системе голосования.

В выборах участвуют три политические силы: правящая Республиканская партия Армении (РПА), оппозиционный блок "Елк" (Исход) и оппозиционная партия "Еркир цирани" (Страна абрикоса). Пропорциональный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, блока "Елк" — депутат парламента Никол Пашинян, а партии "Еркир цирани" — ее основатель Заруи Постанджян.

Если по итогам выборов одна из партий получит более 50% мест, то кандидат, возглавляющий список этой партии, считается избранным мэром Еревана. Если кандидат не соответствует предъявляемым мэру требованиям, отказывается от поста градоначальника или ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, то мэр избирается тайным голосованием членов совета.

На выборах в горсовет Еревана установлен шестипроцентный барьер для партий и восьмипроцентный – для партийных блоков. Порога явки избирателей нет. В соответствии с Избирательным кодексом, в случае, если в голосовании участвуют до трех партий или партийных блоков, то мандаты распределяются между ними всеми. Следовательно, в новом Совете старейшин будут представлены все участвующие в выборах политсилы, независимо от итогов голосования.

В нынешний городской совет входят три фракции: Республиканская партия Армении, "Процветающая Армения" и оппозиционная фракция "Здравствуй, Ереван". Действующий мэр Еревана Маргарян — сын скончавшегося в 2007 году экс-премьера Армении Андраника Маргаряна — занимает этот пост с 2011 года.