В Ереване объявлен день тишины перед выборами в горсовет

ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. День тишины объявлен в субботу в столице Армении перед воскресными выборами в Совет старейшин города.
В выборах участвуют три политические силы: правящая Республиканская партия Армении (РПА), оппозиционный блок "Елк" (Исход) и оппозиционная партия "Еркир цирани" (Страна абрикоса). Пропорциональный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, блока "Елк" — депутат парламента Никол Пашинян, а партии "Еркир цирани" — ее основатель Заруи Постанджян.
Если по итогам выборов одна из партий получит более 50% мест, то кандидат, возглавляющий список этой партии, считается избранным мэром Еревана. Если кандидат не соответствует предъявляемым мэру требованиям, отказывается от поста градоначальника или ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, то мэр избирается тайным голосованием членов совета.
В нынешний городской совет входят три фракции: Республиканская партия Армении, "Процветающая Армения" и оппозиционная фракция "Здравствуй, Ереван". Действующий мэр Еревана Маргарян — сын скончавшегося в 2007 году экс-премьера Армении Андраника Маргаряна — занимает этот пост с 2011 года.