Хакеры взломали британские медучреждения с помощью измененных программ АНБ

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (12)

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Хакеры, атаковавшие в пятницу медицинские учреждения Великобритании, а также испанскую телекоммуникационную компани Telefónica, использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США, пишет издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности.

По словам экспертов, инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева") был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

Программа, разработанная АНБ позволяет вирусу распространиться через протоколы обмена файлами, которые установлены на компьютерах многих организаций.

С этой оценкой согласны несколько чиновников в органах безопасности западных стран, отмечает газета.

Британские чиновники, которые занимаются расследованием кибертатки на медучреждения страны, считают, что хакеры принадлежали к преступной группировке, но эти выводы не являются окончательными. Британский Центр правительственной связи (GCHQ) приведен в повышенную готовность.