Сноуден отреагировал на сообщения об использовании хакерами программы АНБ

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (10)

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден призвал Конгресс узнать о возможной уязвимости операционных систем, используемых в американских больницах, на фоне кибератаки на британские медучреждения.

"В свете сегодняшней атаки (в Великобритании) Конгрессу нужно узнать, знает ли АНБ о возможных уязвимостях операционных систем, используемых в наших больницах", — написал Сноуден в микроблоге Twitter.

По его словам, "если бы АНБ в частном порядке раскрыло несовершенства, позволившие произвести эту атаку, когда они обнаружили их", этого могло не произойти.

Ранее сообщалось, что хакеры, атаковавшие в пятницу медицинские учреждения Великобритании, а также испанскую телекоммуникационную компанию Telefónica, использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

Британские чиновники, которые занимаются расследованием кибератаки на медучреждения страны, считают, что хакеры принадлежали к преступной группировке, но эти выводы не являются окончательными. Британский Центр правительственной связи (GCHQ) приведен в повышенную готовность.