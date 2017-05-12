Глава Минфина США подчеркнул важность отношений ЕС и Великобритании

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Министр финансов США Стивен Мнучин считает важным экономическое и финансовое взаимодействие между ЕС и Великобританией, сообщила пресс-служба американского минфина по итогам состоявшейся в Италии встречи Мнучина с германским коллегой Вольфгангом Шойбле.

Отмечается, что стороны "обсудили двустороннее сотрудничество по экономическим вопросам, вызывающим взаимный интерес, а также международные вопросы в данном направлении".

"Мнучин подчеркнул важность того, чтобы ЕС и Великобритания поддерживали всесторонние экономические и финансовые отношения", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что "Мнучин подчеркнул важность сотрудничества в устранении угроз, исходящих от КНДР".