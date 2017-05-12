В Оманском заливе крупная акула напала на мужчину

ДУБАЙ, 12 мая — РИА Новости. Эмиратец пострадал от атаки акулы в Оманском заливе Индийского океана, сообщает в пятницу издание Gulf News.

Инцидент произошел в 5 морских милях от побережья города Хор-Факкан в эмирате Шарджа.

Сорокаоднолетний мужчина находился на рыбалке со своим другом. Крупная акула атаковала его, когда он находился в воде в трех метрах от лодки.

Освободиться от хищницы ему удалось, после того как его друг выстрелил в акулу из рыболовного ружья.

Эмиратец с несколькими серьезными ранами на ноге был доставлен в госпиталь. По словам рыбаков, вес напавшей акулы составляет около 200 килограммов.