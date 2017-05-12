Гройсман заявил, что пенсионный возраст повышать не будут

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверяет, что власть не будет повышать пенсионный возраст в рамках запланированной пенсионной реформы, как на том настаивает главный кредитор Киева — Международный валютный фонд.

"12 миллионов пенсионеров давно ждут этой (пенсионной — ред.) реформы. Я еще раз хочу пообещать: с 1 октября, и мы будем просить украинский парламент поддержать наши пенсионные изменения, которые будут отвечать национальным интересам, интересам украинских граждан… Там (в этой реформе —ред.) не будет повышения пенсионного возраста, там не будет этого, там будет отмена налогообложения пенсий работающих пенсионеров. Там есть повышение пенсий для украинских пенсионеров, от 200 до 1 тысячи (от 8 до 38 долларов — ред.) ежемесячной доплаты получат 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров", — сказал премьер в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу вечером.

МВФ одобрил в начале апреля выделение Украине очередного транша в 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи, при этом призвав "продолжать добросовестные усилия по остающейся суверенной задолженности". Фонд призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, а также внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, начать приватизацию и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Однако инициативы по реформированию пенсионной системы и введению рынка земли в стране пока не находят поддержки в парламенте.