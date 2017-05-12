Белый дом назвал истории о "сговоре Трампа с Россией" фальшивкой

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом заявил в пятницу, что истории о "сговоре" президента Дональда Трампа с Россией являются "фальшивкой".

"Он (Трамп) ясно сказал, он считает, что понятие о сговоре — это фальшивка, это подтвердили несколько людей, сенатор (Чак) Грассли и другие, кто говорил с ним (Трампом)", — сказал журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

"Этот вопрос все время поднимается, несмотря на то, что было ясно и неоднократно заявлено, что не было никакого сговора, и все равно это постоянно повторяют", — сказал Спайсер.

Представитель президента комментировал высказывание Трампа о том, что Россия "посмеивается в кулак, пока США раздирают себя на части" из-за подозрений в сговоре Трампа с Россией. Это, по его словам, является лишь оправданием демократов за проигрыш президентских выборов.

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году с целью помочь Трампу избираться президентом. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Персонами нон грата были объявлены 35 российских дипломатов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".