"Вирус-вымогатель", поразивший компьютеры по всему миру, добрался до России

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Компьютеры в Европе и Азии подверглись массированной кибератаке с использованием неизвестного ранее "вируса-вымогателя", вредоносная программа добралась и до России, сообщает "Би-би-си".

Группа экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam утверждает, что больше всех в результате атаки пострадали серверы на территории России и Тайваня. Под ударом оказались и другие страны: Великобритания, Испания, Италия, Германия, Португалия, Турция, Украина, Казахстан, Индонезия, Вьетнам, Япония и Филиппины.

"Новый вирус распространяется с безумной скоростью", — цитирует издание заявление MalwareHunterTeam.

Сообщается, что вирус блокирует работу компьютеров, а за разблокировку требует оплату в биткойнах.

По информации источника Газеты.ру, хакерской атаке подверглись компьютеры, подключенные к внутренним сетям Следственного комитета и МВД России. Собеседник издания рассказал, что вирус не только блокирует экран, но и шифрует файлы на жестком диске. За восстановление работы компьютера злоумышленники требуют перевести им 300 долларов в биткоинах. В то же время в пресс-службе МВД информацию о кибератаке опровергли.