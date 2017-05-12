Правозащитники направили в Совет ЕС открытое письмо по ситуации в Польше

Флаги Польши и Евросоюза во время демонстрации в Варшаве, Польша. Архивное фото

Флаги Польши и Евросоюза во время демонстрации в Варшаве, Польша. Архивное фото

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Несколько правозащитных организаций направили открытое письмо в Совет Европейского союза по общим вопросам, а также странам-членам ЕС в связи с ситуацией в Польше.

"Мы пишем, чтобы призвать вас защитить верховенство права и права человека в Польше", — говорится в письме, под которым подписались в том числе Европейская ассоциация по защите прав человека (AEDH), правозащитная организация Amnesty International, Международная Федерация за права человека (FIDH), правозащитники Human Rights Watch и "Репортеры без границ".

Правозащитники призывают "активировать процедуру, изложенную в статье 7 договора о ЕС". Также они просят обсудить на заседании 16 мая "нарушения со стороны польского правительства", в частности в вопросах свободы СМИ и прав человека.

Польша переживает конституционный кризис в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда страны. Президент Дуда 28 декабря 2015 года утвердил поправки к закону о КС, которые вызвали споры в стране и критику со стороны оппозиции. Еврокомиссия 13 января 2016 года приняла решение о начале диалога с Варшавой, чтобы избежать нарушения Польшей европейских норм.

Если этот диалог не принесет желаемых результатов, может быть запущена процедура в рамках статьи 7 договора о ЕС, которая предполагает констатацию Евросоюзом "существования явной угрозы серьезного нарушения" или в крайнем случае "существования серьезного и устойчивого нарушения" страной ценностей ЕС. В этом случае Польша может лишиться права голоса в Совете министров ЕС.