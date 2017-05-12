СМИ: в Британии хакеры нарушили работу порядка 40 медучреждений

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости, Мария Табак. Порядка 40 медучреждений в Великобритании затронуты хакерской атакой, за ситуацией следит премьер-министр страны Тереза Мэй.

По данным телеканала Sky News, хакерам удалось взломать компьютеры примерно 40 больниц и клиник в Англии и в Шотландии. Управление Национальной системы здравоохранения (NHS) по Англии объявило, что рассматривает ситуацию как "серьезный инцидент".

"Министр здравоохранения Джереми Хант получает информацию от Национального центра кибербезопасности, премьер-министра тоже держат в курсе касательно данной ситуации", — заявил британским журналистам официальный представитель офиса премьер-министра.

Многие операции отложены, плановые осмотры отменены, машины скорой помощи перенаправляются в больницы, компьютерные системы которых продолжают работать. Нарушена работа отделений экстренной помощи.

Ранее СМИ сообщили, что на экранах компьютеров британских медучреждений, подвергшихся хакерской атаке, появляется требование заплатить сумму, эквивалентную 300 долларам.