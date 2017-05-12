На Украине задержали подозреваемого в организации беспорядков 9 мая

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Полиция задержала одного из подозреваемых в организации "провокаций" 9 мая в Днепре (бывший Днепропетровск), сообщила в пятницу пресс-служба управления Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

"В Днепре полиция задержала мужчину, который руководил "титушками" (нанятые провокаторы — ред.) во время событий 9 мая. Им оказался 27-летний местный житель с богатым криминальным прошлым. На видео, которое распространено в сети Интернет, видно, что именно он, а не полицейский предоставляет команды и направляет действия молодых людей, которые жестоко избили ветеранов АТО", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, задержанного доставили в прокуратуру Днепропетровской области для проведения следственных действий.

Полиция также сообщила, что в Жовтневом суде Днепра закончилось рассмотрение дел по избранию мер пресечения другим фигурантам — трем подозреваемым в массовых беспорядках 9 мая избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.