Новое правительство Македонии могут сформировать без мандата президента

БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Новое правительство Македонии может быть сформировано после 20 мая без мандата от президента, по решению парламентского большинства, заявил в пятницу новоизбранный спикер Собрания (парламента) страны Талат Джафери.

Ранее президент Македонии Георге Иванов потребовал от лидера оппозиции Зорана Заева, который сформировал парламентское большинство по итогам прошедших 11 декабря выборов с участием своего Социал-демократического союза (СДСМ) и представителями албанских партий, гарантии неизменности конституционного устройства, единства и целостности государства. Без этого Иванов отказался вручать мандат на формирование нового кабмина, на что Заев пообещал, что гарантии для главы республики будут оформлены и переданы им и лидерами албанских движений в ближайшее время.

"Не буду никого упрашивать и меньше всего — Иванова. Мое законное обязательство – ждать его решения 10 дней, и нечего тут просить. От 20 мая и далее все зависит от воли парламентского большинства", — цитирует новостной портал МКД заявление председателя Собрания.

Джафери уточнил, что, согласно македонской Конституции, президент должен вручить мандат на формирование кабмина в течение 10 дней после запроса спикера, затем носитель мандата имеет 20 дней для подготовки программы и состава правительства, после чего в течение 15 дней должно быть созвано заседание парламента для их рассмотрения.

Македония переживает длительный политический кризис, усугубившийся после парламентских выборов 11 декабря 2016 года. Правившая ВМРО-ДПМНЕ (лидер — экс-премьер Никола Груевский) не может сформировать парламентское большинство, а оппозиционный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) Зорана Заева договорился о большинстве с партиями албанского национального меньшинства, но президент Иванов до сих пор отказывался вручить Заеву мандат на формирование правительства.

Поводом для этого служит характер соглашения Заева с албанцами, в результате чего, если социал-демократы возглавят правительство, страну ждут значительные изменения законодательства в пользу албанского нацменьшинства. В открытом письме мировым лидерам Иванов заявил, что реализация платформы СДСМ предполагает изменения в конституции, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского нацменьшинства, поэтому он отказал Заеву в мандате.