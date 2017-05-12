США
12.0512 мая19:52МСК
USD57.16+0.05
EUR62.09-0.07
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Французский бизнесмен рассказал, откуда шли кибератаки на его компанию

19:4612.05.2017
(обновлено: 19:47 12.05.2017)
01100
© Fotolia / Tomasz ZajdaХакер за компьютером. Архивное фотоХакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Tomasz Zajda

ПАРИЖ, 12 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Серия масштабных кибератак, которым подверглась французская компания Cedexis, занимающаяся оптимизацией производительности сайтов, была осуществлена из Азии, сообщил РИА Новости основатель компании Жюльен Кулон.

Второй тур президентских выборов во Франции. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
СМИ: во Франции начали расследовать кибератаку на почту штаба Макрона

Ранее стало известно, что Cedexis подверглась "беспрецедентной и сложно организованной" DDOS-атаке, в результате которой была нарушена работа ряда клиентов компании, в том числе — французских СМИ.

Среди клиентов Cedexis, по словам собеседника агентства, около тысячи компаний, в числе которых как гиганты — LinkedIn, Twitter, Facebook и Microsoft, так и менее известные компании, а также люксовые бренды — Hermes и Longchamps. Основной целью таких действий является выведение портала из строя путём подачи большого количества ложных запросов.

Кулон рассказал, что кибератаки не являются редкостью для компании, однако последнее нападение сильно сказалось на производительности сетей.

"За первой волной атаки последовала вторая, куда более серьезная. К работе подключились не только наши французские участники команды, но и коллеги из офисов в США и Сингапуре. Потом была третья волна, еще более сильная. Из-за нее мы-то и испытывали наибольшие сложности", — отметил представитель компании.

Производительность более, чем половины каналов сети Cedexis на время атаки снизилась до 20%. "В случае атаки пользователи перенаправляются на более высокопроизводительный канал. В этом случае таким оказался канал, обслуживающих французских клиентов. Именно поэтому от атаки пострадали компании из Франции", — пояснил Кулон.

Провода в серверной комнате. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Кибератака привела к временному нарушению работы ряда французских СМИ

Для кибератаки было использовано около 6,5 миллионов IP-адресов, она продолжалась несколько часов. "Обычно восстановление занимает одну-две недели, но я снимаю шляпу перед своей командой — они справились меньше, чем за час", — добавил собеседник агентства.

Сейчас компания по-прежнему ведет расследование обстоятельств атаки. Пока у основателя Cedexis есть две гипотезы о том, что стало причиной для нападения. Первая заключается в том, что мишенью должна была стать непосредственно сама компания, "которая из стартапа сделалась значимым игроком на рынке". По второй гипотезе, которой отдается чуть меньше предпочтения, целью атаки было поразить кого-то из клиентов компании.

"Пока точнее сказать сложно. Мы продолжаем анализировать логи атаки. Вся команда работает, не покладая рук. Думаю, на следующей неделе станет понятнее", — заключил Кулон.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена