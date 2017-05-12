Французский бизнесмен рассказал, откуда шли кибератаки на его компанию

ПАРИЖ, 12 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Серия масштабных кибератак, которым подверглась французская компания Cedexis, занимающаяся оптимизацией производительности сайтов, была осуществлена из Азии, сообщил РИА Новости основатель компании Жюльен Кулон.

Ранее стало известно, что Cedexis подверглась "беспрецедентной и сложно организованной" DDOS-атаке, в результате которой была нарушена работа ряда клиентов компании, в том числе — французских СМИ.

Среди клиентов Cedexis, по словам собеседника агентства, около тысячи компаний, в числе которых как гиганты — LinkedIn, Twitter, Facebook и Microsoft, так и менее известные компании, а также люксовые бренды — Hermes и Longchamps. Основной целью таких действий является выведение портала из строя путём подачи большого количества ложных запросов.

Кулон рассказал, что кибератаки не являются редкостью для компании, однако последнее нападение сильно сказалось на производительности сетей.

"За первой волной атаки последовала вторая, куда более серьезная. К работе подключились не только наши французские участники команды, но и коллеги из офисов в США и Сингапуре. Потом была третья волна, еще более сильная. Из-за нее мы-то и испытывали наибольшие сложности", — отметил представитель компании.

Производительность более, чем половины каналов сети Cedexis на время атаки снизилась до 20%. "В случае атаки пользователи перенаправляются на более высокопроизводительный канал. В этом случае таким оказался канал, обслуживающих французских клиентов. Именно поэтому от атаки пострадали компании из Франции", — пояснил Кулон.

Для кибератаки было использовано около 6,5 миллионов IP-адресов, она продолжалась несколько часов. "Обычно восстановление занимает одну-две недели, но я снимаю шляпу перед своей командой — они справились меньше, чем за час", — добавил собеседник агентства.

Сейчас компания по-прежнему ведет расследование обстоятельств атаки. Пока у основателя Cedexis есть две гипотезы о том, что стало причиной для нападения. Первая заключается в том, что мишенью должна была стать непосредственно сама компания, "которая из стартапа сделалась значимым игроком на рынке". По второй гипотезе, которой отдается чуть меньше предпочтения, целью атаки было поразить кого-то из клиентов компании.

"Пока точнее сказать сложно. Мы продолжаем анализировать логи атаки. Вся команда работает, не покладая рук. Думаю, на следующей неделе станет понятнее", — заключил Кулон.