США направили Китаю ноту протеста из-за участия КНДР в пекинском форуме

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Посольство США в КНР направило в китайский МИД дипломатическую ноту в связи с приглашением КНДР к участию в форуме высокого уровня "Один пояс — один путь", который пройдет в Пекине 14-15 мая, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По мнению Вашингтона, Китай своим шагом дал неверный сигнал в условиях, когда мировое сообщество оказывает давление на Пхеньян из-за ядерных испытаний и ракетных пусков.

Как отмечают источники, некоторые западные страны могут воздержаться от участия во встречах, на которых будут присутствовать представители КНДР, если сочтут роль, предложенную северокорейцам, слишком существенной.

Ранее внешнеполитическое ведомство КНР заявило, что Северная Корея приняла приглашение и направит на форум своих представителей. По данным СМИ, делегацию может возглавить глава министерства внешнеэкономических связей КНДР Ким Ен Чжэ. Точная программа мероприятий, в которых планируется участие делегации из Пхеньяна, не указывается.

Госдеп США и МИД Китая пока не дали комментариев в связи сообщением о ноте американских дипломатов.