На Украине из-за "Евровидения" возобновила работу Трипольская ТЭС

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Трипольская ТЭС в городе Украинка в Киевской области возобновила работу, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения Киева на период песенного конкурса "Евровидение-2017", сообщила в пятницу пресс-служба компании "Укрэнерго".

"С целью обеспечения надежности работы киевского энергоузла на период проведения в Киеве "Евровидения-2017" на Трипольской ТЭС в 06.30 утра 10 мая текущего года был включен в сеть энергоблок №2. Следует отметить, что подъем теплоэлектростанции с нуля после длительного нахождения в холодном резерве – это одна из сложнейших операций", — говорится в сообщении компании в Facebook.

Ранее на Украине из-за дефицита антрацита были остановлены четыре ТЭС — Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области, Приднепровская в городе Днепр (бывший Днепропетровск), Трипольская в Киевской области и Криворожская ТЭС в Днепропетровской области. Всего на Украине действует 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, семь из них работают на дефицитном антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.

Украина получила право принять "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Церемония официального открытия "Евровидения" прошла в Киеве в воскресенье. Финал конкурса запланирован на 13 мая.