СМИ уличили Порошенко во лжи про безвизовый режим

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что безвизовый режим с Евросоюзом позволит гражданам страны путешествовать в десятки государств Азии и Латинской Америки, не соответствует действительности, сообщает издание "Европейская правда".

Глава государства утверждал, что после отмены виз с ЕС украинцы также смогут свободно посещать 35 стран за пределами европейского континента. Однако соглашение о безвизовом режиме между ЕС и государствами Азии и Латинской Америки не предусматривает автоматической отмены ими виз для третьих стран, в том числе Украины, указывается в статье.

Ложью является и заявление Порошенко о том, что в отношениях между Киевом и Евросоюзом после введения безвизового режима открываются "четыре свободы". "Поскольку по общепринятой терминологии "четвертой свободой" называют движение рабочей силы; переговоры о его открытии между Украиной и ЕС даже не ведутся", — поясняет "Европейская правда".

Совет министров ЕС 11 мая одобрил предоставление украинцам права на безвизовый въезд на территорию государств-членов организации на срок не более 90 суток в течение полугода. Еврокомиссия еще в декабре 2015 года сообщила, что Киев выполнил все требования для отмены виз, но принятие соответствующего решения неоднократно откладывалось.