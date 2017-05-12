Додон назвал задержание российского и латвийского журналистов беспределом

КИШИНЕВ, 12 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что считает полным беспределом и провокацией отказ во въезде в республику главному редактору еженедельника "Российские вести" Дмитрию Ермолаеву и латвийскому журналисту Андрею Татарчуку.

"Полный беспредел и провокация. Уверен, что молдавское правительство и парламентское большинство недовольны положительной динамикой в молдавско-российских отношениях, которых добивается президент Молдавии вместе со своими российскими партнерами, но ничего у них (парламентского большинства – ред.) не получится", — заявил РИА Новости Додон.

Ранее в пресс-службе пограничной полиции республики РИА Новости сообщили, что журналисту газеты "Российские вести" Ермолаеву не разрешили въехать в Молдавию, так как не была указана цель его визита в республику. В полиции подчеркнули, что речь не идет о каких-либо депортациях или запретах на въезд. Помимо Ермолаева во въезде отказали и латвийскому журналисту Андрею Татарчуку.

Союз журналистов России выразил возмущение фактом задержания главного редактора еженедельника "Российские вести" в аэропорту Кишинева и призвал инициаторов и исполнителей "незаконного действия" принести извинения журналисту.

Власти Молдавии ранее неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.