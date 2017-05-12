США рассматривают новые санкции в отношении Ливана, сообщают СМИ

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Администрация США рассматривает новые санкции в отношении ливанской шиитской группировки "Хезболлах" и ее сторонников, которые затронут руководство страны, сообщает газета Financial Times.

Издание отмечает, что вопросом санкций в США занята не только администрация. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс готовит санкции против сторонников шиитской группировки "Хезболлах" в Ливане, пишет газета. Этот список включает в частности президента страны Мишеля Ауна и спикера парламента шиита Набиха Берри.

По оценке издания, новый пакет санкций, который коснется ливанских политиков, может привести к окончательной дестабилизации ситуации в стране. Принятые США в 2016 году санкционные меры, призванные оказать давление на "Хезболлах" и перекрыть каналы финансирования группировки, уже привели к сокращению притока денежных средств, которые "держат Ливан на плаву".

Также вашингтонские эксперты считают, что могут последовать и новые санкции в отношении Ирана. Они, как и действующий в данный момент пакет мер, будут привязаны к ракетным испытаниями Тегерана. Газета называет существующие односторонние санкции США в отношении Ирана "вторичными", но отмечает, что они "могут иметь такой же эффект, как разрыв ядерной сделки".

После того как Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности, США расширили санкционный список, включив в него 13 физических лиц — граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.